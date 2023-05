Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse verliert am Mittwochnachmittag

Um 15:52 Uhr rutschte die Deutsche Börse-Aktie in der XETRA-Sitzung um 3,4 Prozent auf 165,65 EUR ab. Die Deutsche Börse-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 163,65 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 166,25 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 224.272 Deutsche Börse-Aktien.

Bei 186,35 EUR markierte der Titel am 25.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Deutsche Börse-Aktie mit einem Kursplus von 12,50 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 148,15 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.06.2022). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,56 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 193,27 EUR.

Am 26.04.2023 äußerte sich Deutsche Börse zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,70 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,40 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Deutsche Börse im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,98 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.231,20 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1.061,60 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 25.07.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Deutsche Börse dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 24.07.2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Börse im Jahr 2023 9,45 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

