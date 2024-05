Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse schiebt sich am Mittag vor

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Deutsche Börse zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Deutsche Börse-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 183,10 EUR nach oben.

Die Deutsche Börse-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 183,10 EUR. Die Deutsche Börse-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 183,60 EUR. Bei 181,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 42.410 Deutsche Börse-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 29.02.2024 auf bis zu 194,55 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 6,25 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 20.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 152,60 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,66 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 erhielten Deutsche Börse-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,80 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,96 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 203,00 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Börse am 17.02.2020. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,16 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,16 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 855,30 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 855,30 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Deutsche Börse-Bilanz für Q2 2024 wird am 24.07.2024 erwartet. Deutsche Börse dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 29.07.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Deutsche Börse-Gewinn in Höhe von 10,78 EUR je Aktie aus.

