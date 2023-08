Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse gibt am Donnerstagmittag ab

Blick auf Deutsche Börse-Kurs

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Deutsche Börse-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 166,05 EUR abwärts.

Die Deutsche Börse-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 0,8 Prozent auf 166,05 EUR nach. Die höchsten Verluste verbuchte die Deutsche Börse-Aktie bis auf 165,80 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 166,50 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 43.504 Deutsche Börse-Aktien.

Am 25.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 186,35 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Börse-Aktie 12,23 Prozent zulegen. Am 22.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 154,95 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,68 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 192,55 EUR für die Deutsche Börse-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Börse am 26.07.2023. Es stand ein EPS von 2,52 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Börse noch ein Gewinn pro Aktie von 1,98 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 1.220,60 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.017,80 EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 18.10.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 28.10.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Deutsche Börse.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,62 EUR je Deutsche Börse-Aktie belaufen.

