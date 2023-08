Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Vormittag mit roten Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Deutsche Börse. Die Deutsche Börse-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,7 Prozent auf 166,30 EUR nach.

Die Deutsche Börse-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 166,30 EUR. Die Abwärtsbewegung der Deutsche Börse-Aktie ging bis auf 166,00 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 166,50 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 5.596 Deutsche Börse-Aktien umgesetzt.

Am 25.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 186,35 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 12,06 Prozent könnte die Deutsche Börse-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 22.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 154,95 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 6,83 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 192,55 EUR.

Am 26.07.2023 hat Deutsche Börse in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,52 EUR gegenüber 1,98 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 1.220,60 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.017,80 EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 18.10.2023 dürfte Deutsche Börse Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 28.10.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 9,62 EUR je Deutsche Börse-Aktie.

