Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Mittag mit Aufschlag

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Börse-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Das Papier von Deutsche Börse konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 246,90 EUR. In der Spitze gewann die Deutsche Börse-Aktie bis auf 247,20 EUR. Mit einem Wert von 246,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 33.984 Deutsche Börse-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.02.2025 bei 248,80 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,77 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 30.05.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 175,90 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 28,76 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Deutsche Börse-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 3,80 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,22 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 232,44 EUR.

Am 17.02.2020 hat Deutsche Börse in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2019 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,16 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,16 EUR erwirtschaftet worden. Deutsche Börse hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 855,30 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 855,30 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Experten taxieren den Deutsche Börse-Gewinn für das Jahr 2025 auf 11,11 EUR je Aktie.

