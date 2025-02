Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Dienstagnachmittag mit Aufschlag

Deutsche Börse im Blick

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Deutsche Börse-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 247,50 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 247,50 EUR zu. Der Kurs der Deutsche Börse-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 247,70 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 246,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 93.094 Deutsche Börse-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.02.2025 bei 248,80 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,53 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 30.05.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 175,90 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Börse-Aktie derzeit noch 28,93 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 3,80 EUR an Deutsche Börse-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,22 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 232,44 EUR je Deutsche Börse-Aktie an.

Deutsche Börse veröffentlichte am 17.02.2020 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,16 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 855,30 Mio. EUR, gegenüber 855,30 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Börse im Jahr 2025 11,11 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Börse-Aktie

Euro STOXX 50 aktuell: So entwickelt sich der Euro STOXX 50 am Nachmittag

Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Ende des Freitagshandels leichter

Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 legt am Freitagnachmittag zu