Notierung im Blick

Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse legt am Dienstagvormittag zu

18.02.25 09:24 Uhr

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Deutsche Börse-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 246,60 EUR.

Um 09:07 Uhr stieg die Deutsche Börse-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 246,60 EUR. Bei 246,90 EUR markierte die Deutsche Börse-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 246,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 6.372 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer. Am 13.02.2025 markierte das Papier bei 248,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,89 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Börse-Aktie. Am 30.05.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 175,90 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 28,67 Prozent könnte die Deutsche Börse-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren. Experten gehen davon aus, dass Deutsche Börse-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,22 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Deutsche Börse 3,80 EUR aus. Analysten bewerten die Deutsche Börse-Aktie im Durchschnitt mit 232,44 EUR. Die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Börse am 17.02.2020. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,16 EUR, nach 1,16 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 855,30 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 855,30 Mio. EUR umgesetzt worden waren. Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 11,11 EUR je Deutsche Börse-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Deutsche Börse-Aktie Euro STOXX 50 aktuell: So entwickelt sich der Euro STOXX 50 am Nachmittag Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Ende des Freitagshandels leichter Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 legt am Freitagnachmittag zu

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Börse Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Börse Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

