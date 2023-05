Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Mittag mit Kursplus

Um 11:46 Uhr sprang die Deutsche Börse-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 167,50 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Deutsche Börse-Aktie bei 167,80 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 166,10 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 65.839 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.04.2023 bei 186,35 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,25 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.06.2022 bei 148,15 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Börse-Aktie 13,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 193,27 EUR für die Deutsche Börse-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Börse am 26.04.2023. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,70 EUR, nach 2,40 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 1.231,20 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.061,60 EUR umgesetzt worden waren.

Am 25.07.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 24.07.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von Deutsche Börse.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Börse-Aktie in Höhe von 9,45 EUR im Jahr 2023 aus.

