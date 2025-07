Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Freitagvormittag höher

Deutsche Börse im Fokus

Die Aktie von Deutsche Börse zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 265,40 EUR zu.

Die Deutsche Börse-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 265,40 EUR. Die Deutsche Börse-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 265,50 EUR aus. Mit einem Wert von 265,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.997 Deutsche Börse-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.05.2025 bei 294,30 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,89 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 176,30 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 33,57 Prozent würde die Deutsche Börse-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,25 EUR. Im Vorjahr erhielten Deutsche Börse-Aktionäre 4,00 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Börse-Aktie wird bei 262,89 EUR angegeben.

Deutsche Börse gewährte am 17.02.2020 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,16 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,16 EUR erwirtschaftet worden. Deutsche Börse hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 855,30 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 855,30 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 11,25 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

