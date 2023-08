Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Mittag im Minusbereich

Deutsche Börse im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Deutsche Börse. Die Deutsche Börse-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 162,95 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 162,95 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Deutsche Börse-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 162,70 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 163,70 EUR. Bisher wurden via XETRA 36.888 Deutsche Börse-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.04.2023 bei 186,35 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Börse-Aktie derzeit noch 14,36 Prozent Luft nach oben. Am 22.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 154,95 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Börse-Aktie derzeit noch 4,91 Prozent Luft nach unten.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 191,50 EUR aus.

Deutsche Börse ließ sich am 26.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,52 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,98 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.220,60 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 19,93 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Deutsche Börse einen Umsatz von 1.017,80 EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Deutsche Börse am 18.10.2023 präsentieren. Am 28.10.2024 wird Deutsche Börse schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 9,62 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Börse-Aktie

DAX 40-Titel Deutsche Börse-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in Deutsche Börse abgeworfen

Was bedeuten die Punkte? Der DAX und seine Entstehungsgeschichte

DAX 40-Wert Deutsche Börse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Deutsche Börse-Investment abgeworfen