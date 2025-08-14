Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse kommt am Mittag kaum vom Fleck

Kursverlauf

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagmittag die Aktie von Deutsche Börse. Zum Vortag unverändert notierte die Deutsche Börse-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 256,00 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 11:49 Uhr die Deutsche Börse-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 256,00 EUR. Im Tageshoch stieg die Deutsche Börse-Aktie bis auf 256,70 EUR. In der Spitze fiel die Deutsche Börse-Aktie bis auf 255,50 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 255,70 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 16.827 Deutsche Börse-Aktien.

Bei 294,30 EUR markierte der Titel am 05.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 14,96 Prozent über dem aktuellen Kurs der Deutsche Börse-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 17.08.2024 Kursverluste bis auf 191,90 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Börse-Aktie mit einem Verlust von 25,04 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,24 EUR, nach 4,00 EUR im Jahr 2024. Analysten bewerten die Deutsche Börse-Aktie im Durchschnitt mit 271,63 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Börse am 17.02.2020 vor. Das EPS wurde auf 1,16 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Börse 1,16 EUR je Aktie verdient. Deutsche Börse hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 855,30 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 855,30 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Börse im Jahr 2025 11,13 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

