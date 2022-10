Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse präsentiert sich am Vormittag fester

Um 09:22 Uhr konnte die Aktie von Deutsche Börse zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 163,80 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Deutsche Börse-Aktie bei 164,10 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 163,05 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 10.783 Deutsche Börse-Aktien.

Am 09.08.2022 markierte das Papier bei 175,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Deutsche Börse-Aktie damit 6,88 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.03.2022 (135,80 EUR). Abschläge von 20,62 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 183,18 EUR an.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Börse am 26.07.2022. Das EPS belief sich auf 1,98 EUR gegenüber 1,79 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Deutsche Börse im vergangenen Quartal 1.017,80 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Deutsche Börse 881,70 EUR umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte Deutsche Börse am 19.10.2022 vorlegen. Am 30.10.2023 wird Deutsche Börse schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2023 präsentieren.

Experten taxieren den Deutsche Börse-Gewinn für das Jahr 2022 auf 7,95 EUR je Aktie.

