Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Mittwochnachmittag mit Verlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Deutsche Börse. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 156,80 EUR.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 156,80 EUR. In der Spitze fiel die Deutsche Börse-Aktie bis auf 156,75 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 156,90 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 69.878 Deutsche Börse-Aktien.

Bei 186,35 EUR erreichte der Titel am 25.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 18,85 Prozent Plus fehlen der Deutsche Börse-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 154,95 EUR fiel das Papier am 22.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 1,18 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gaben als mittleres Kursziel 190,82 EUR an.

Am 25.07.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,52 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,98 EUR je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.220,60 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 19,93 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Deutsche Börse einen Umsatz von 1.017,80 EUR eingefahren.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.02.2024 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 28.10.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 9,57 EUR je Aktie in den Deutsche Börse-Büchern.

