Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Vormittag nahezu unverändert

Kursentwicklung

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von Deutsche Börse. Kaum Ausschläge verzeichnete die Deutsche Börse-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 157,90 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:06 Uhr bei der Deutsche Börse-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 157,90 EUR. In der Spitze legte die Deutsche Börse-Aktie bis auf 157,90 EUR zu. Der Kurs der Deutsche Börse-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 156,90 EUR nach. Mit einem Wert von 156,90 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 8.565 Deutsche Börse-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 186,35 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.04.2023 erreicht. 18,02 Prozent Plus fehlen der Deutsche Börse-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 22.10.2022 Kursverluste bis auf 154,95 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Deutsche Börse-Aktie damit 1,90 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 190,82 EUR.

Am 25.07.2023 lud Deutsche Börse zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Das EPS wurde auf 2,52 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Börse 1,98 EUR je Aktie verdient. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 19,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.220,60 EUR umgesetzt, gegenüber 1.017,80 EUR im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 07.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Deutsche Börse-Anleger Experten zufolge am 28.10.2024 werfen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Börse ein EPS in Höhe von 9,57 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Börse-Aktie

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX beendet die Dienstagssitzung in der Verlustzone

Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich fester

Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX letztendlich in der Gewinnzone