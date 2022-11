Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Börse-Papiere um 04:22 Uhr 0,9 Prozent. Die Deutsche Börse-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 171,95 EUR. Bei 169,90 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 394.225 Deutsche Börse-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.08.2022 bei 175,90 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,87 Prozent hinzugewinnen. Bei 135,80 EUR fiel das Papier am 08.03.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,81 Prozent.

Analysten bewerten die Deutsche Börse-Aktie im Durchschnitt mit 187,38 EUR.

Am 19.10.2022 äußerte sich Deutsche Börse zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,15 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,74 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Deutsche Börse 1.090,20 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 30,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 837,90 EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.02.2023 erfolgen. Die Vorlage der Q4 2023-Ergebnisse wird von Experten am 07.02.2024 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 8,04 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Börse-Aktie

Deutsche Börse will DAX behutsam reformieren - "Die Marke darf nicht leiden" - Aktie etwas stärker

Deutsche Börse-Aktie schwächelt: Start von neuem Anreizprogramm für Clearing-Kunden

So stuften die Analysten die Deutsche Börse-Aktie im vergangenen Monat ein

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Börse AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Börse AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Börse AG

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com