Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse zeigt sich am Nachmittag freundlich

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Deutsche Börse. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,7 Prozent auf 180,65 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Börse nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 1,7 Prozent auf 180,65 EUR. Im Tageshoch stieg die Deutsche Börse-Aktie bis auf 181,05 EUR. Bei 178,65 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 135.205 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer.

Am 25.04.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 186,35 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,16 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 152,60 EUR am 19.10.2023. Der derzeitige Kurs der Deutsche Börse-Aktie liegt somit 18,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 197,09 EUR.

Deutsche Börse ließ sich am 18.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,28 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Deutsche Börse mit einem Umsatz von insgesamt 1.188,30 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.090,20 EUR erwirtschaftet worden waren, um 9,00 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 07.02.2024 terminiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 9,57 EUR je Aktie in den Deutsche Börse-Büchern.

