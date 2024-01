Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Freitagvormittag mit negativen Vorzeichen

Kursverlauf

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Deutsche Börse-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,1 Prozent auf 188,30 EUR.

Die Deutsche Börse-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,1 Prozent im Minus bei 188,30 EUR. In der Spitze büßte die Deutsche Börse-Aktie bis auf 188,25 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 188,30 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 9.483 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.01.2024 bei 188,95 EUR. Mit einem Zuwachs von 0,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 152,60 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Deutsche Börse-Aktie ist somit 18,96 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 196,82 EUR je Deutsche Börse-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Deutsche Börse am 18.10.2023 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,28 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.188,30 EUR – ein Plus von 9,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Börse 1.090,20 EUR erwirtschaftet hatte.

Deutsche Börse dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 07.02.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Deutsche Börse-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 05.02.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Börse im Jahr 2023 9,57 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

