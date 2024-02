Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse verzeichnet am Montagmittag Verluste

Aktie im Blick

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Deutsche Börse befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 187,00 EUR ab.

Die Deutsche Börse-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 187,00 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Deutsche Börse-Aktie bis auf 185,90 EUR ein. Mit einem Wert von 187,25 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 48.832 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer.

Am 22.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 190,65 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,95 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.10.2023 (152,60 EUR). Derzeit notiert die Deutsche Börse-Aktie damit 22,54 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Börse-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,78 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Deutsche Börse 3,60 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 201,64 EUR aus.

Deutsche Börse ließ sich am 07.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,39 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,08 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.436,50 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 22,99 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Deutsche Börse einen Umsatz von 1.168,00 EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Deutsche Börse am 23.04.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 29.04.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Börse ein EPS in Höhe von 10,10 EUR in den Büchern stehen haben wird.

