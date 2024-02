Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Montagnachmittag mit Verlusten

Kurs der Deutsche Börse

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Deutsche Börse. Die Deutsche Börse-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 186,80 EUR.

Die Deutsche Börse-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 186,80 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Deutsche Börse-Aktie bei 185,90 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 187,25 EUR. Zuletzt wechselten 117.227 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer.

Bei 190,65 EUR erreichte der Titel am 22.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Börse-Aktie derzeit noch 2,06 Prozent Luft nach oben. Am 20.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 152,60 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,31 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Deutsche Börse-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 3,60 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,78 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 201,64 EUR für die Deutsche Börse-Aktie aus.

Deutsche Börse ließ sich am 07.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Deutsche Börse hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,39 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,08 EUR je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Deutsche Börse mit einem Umsatz von insgesamt 1.436,50 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.168,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 22,99 Prozent gesteigert.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Deutsche Börse wird am 23.04.2024 gerechnet. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 29.04.2025 erwartet.

In der Deutsche Börse-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 10,10 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Börse-Aktie

XETRA-Handel: LUS-DAX zum Handelsstart in Grün

Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone

Starker Wochentag in Frankfurt: Börsianer lassen DAX zum Handelsstart steigen