Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 187,15 EUR.

Die Deutsche Börse-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 0,3 Prozent auf 187,15 EUR nach. Die Abwärtsbewegung der Deutsche Börse-Aktie ging bis auf 186,85 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 187,25 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 5.384 Deutsche Börse-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 22.01.2024 auf bis zu 190,65 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,87 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 152,60 EUR am 20.10.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,46 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Börse-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,78 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Deutsche Börse 3,60 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 201,64 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Börse am 07.02.2024. Das EPS lag bei 2,39 EUR. Im letzten Jahr hatte Deutsche Börse einen Gewinn von 2,08 EUR je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Deutsche Börse in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,99 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.436,50 EUR im Vergleich zu 1.168,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.04.2024 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 29.04.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 10,10 EUR je Aktie in den Deutsche Börse-Büchern.

