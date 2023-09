Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Nachmittag auf grünem Terrain

Kursentwicklung

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Deutsche Börse-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,0 Prozent auf 167,45 EUR.

Die Deutsche Börse-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,0 Prozent auf 167,45 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Deutsche Börse-Aktie bei 167,55 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 164,00 EUR. Bisher wurden heute 151.295 Deutsche Börse-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 186,35 EUR erreichte der Titel am 25.04.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 11,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 22.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 154,95 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 7,46 Prozent könnte die Deutsche Börse-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Börse-Aktie bei 191,60 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Börse am 25.07.2023 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,52 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,98 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.220,60 EUR – ein Plus von 19,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Börse 1.017,80 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Deutsche Börse am 18.10.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der Deutsche Börse-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 28.10.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 9,62 EUR je Deutsche Börse-Aktie.

