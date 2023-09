Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse verteidigt am Vormittag Vortagesniveau

Notierung im Blick

Die Aktie von Deutsche Börse hat am Dienstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Wert von 164,30 EUR bewegte sich die Deutsche Börse-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die Deutsche Börse-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:06 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 164,30 EUR. Kurzfristig markierte die Deutsche Börse-Aktie bei 164,75 EUR ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze fiel die Deutsche Börse-Aktie bis auf 164,00 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 164,00 EUR. Der Tagesumsatz der Deutsche Börse-Aktie belief sich zuletzt auf 6.198 Aktien.

Bei 186,35 EUR markierte der Titel am 25.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,42 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.10.2022 (154,95 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 5,69 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Börse-Aktie bei 191,60 EUR.

Deutsche Börse veröffentlichte am 25.07.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 2,52 EUR. Im letzten Jahr hatte Deutsche Börse einen Gewinn von 1,98 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 19,93 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.017,80 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.220,60 EUR ausgewiesen.

Deutsche Börse wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 18.10.2023 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 28.10.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 9,62 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

