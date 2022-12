Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Vormittag tiefer

Die Deutsche Börse-Aktie notierte um 09:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 165,30 EUR. In der Spitze büßte die Deutsche Börse-Aktie bis auf 165,20 EUR ein. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 165,45 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 11.490 Deutsche Börse-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.12.2022 bei 180,00 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,17 Prozent über dem aktuellen Kurs der Deutsche Börse-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 135,80 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,72 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Börse-Aktie bei 186,72 EUR.

Am 19.10.2022 hat Deutsche Börse die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 2,15 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Börse 1,74 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.090,20 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 30,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 837,90 EUR in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 08.02.2023 dürfte Deutsche Börse Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 07.02.2024 mit der Veröffentlichung der Q4 2023-Bilanz von Deutsche Börse.

Experten taxieren den Deutsche Börse-Gewinn für das Jahr 2022 auf 8,07 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Börse-Aktie

EU-Kommission will Londons Clearing-Geschäfte in EU abwickeln

Deutsche Börse-Aktie: Was Analysten von Deutsche Börse erwarten

Porsche-Aktien im Plus: Porsche AG könnte wohl bald im DAX vertreten sein - neben Porsche SE

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Börse AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Börse AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Börse AG

Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com