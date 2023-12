Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Dienstagmittag mit stabiler Tendenz

Kursentwicklung

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagmittag die Aktie von Deutsche Börse. Die Deutsche Börse-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 180,60 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 11:47 Uhr bei der Deutsche Börse-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 180,60 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Deutsche Börse-Aktie bisher bei 181,60 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Deutsche Börse-Aktie bis auf 180,40 EUR. Bei 180,75 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 36.388 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.04.2023 bei 186,35 EUR. Der derzeitige Kurs der Deutsche Börse-Aktie liegt somit 3,09 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 152,60 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Deutsche Börse-Aktie liegt somit 18,35 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 197,09 EUR.

Deutsche Börse ließ sich am 18.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 2,28 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Börse noch ein Gewinn pro Aktie von 2,15 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 1.188,30 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.090,20 EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Deutsche Börse am 07.02.2024 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 9,58 EUR je Deutsche Börse-Aktie.

