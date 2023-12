Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Nachmittag im Plus

Deutsche Börse im Fokus

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Börse nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 181,00 EUR.

Um 15:51 Uhr stieg die Deutsche Börse-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 181,00 EUR. Bei 181,70 EUR erreichte die Deutsche Börse-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 180,75 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 124.355 Deutsche Börse-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 186,35 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.04.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,96 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Börse-Aktie. Am 19.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 152,60 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,69 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 197,09 EUR je Deutsche Börse-Aktie an.

Deutsche Börse ließ sich am 18.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,28 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Deutsche Börse im vergangenen Quartal 1.188,30 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Deutsche Börse 1.090,20 EUR umsetzen können.

Am 07.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Deutsche Börse veröffentlicht werden.

Experten taxieren den Deutsche Börse-Gewinn für das Jahr 2023 auf 9,58 EUR je Aktie.

