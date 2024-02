Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse gewinnt am Vormittag an Fahrt

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Deutsche Börse konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 188,85 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Börse-Papiere um 09:07 Uhr 0,9 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die Deutsche Börse-Aktie bei 188,85 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 187,25 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 5.376 Deutsche Börse-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 190,65 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.01.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,95 Prozent. Am 20.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 152,60 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Deutsche Börse-Aktie ist somit 19,20 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 3,60 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,78 EUR je Deutsche Börse-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 202,64 EUR je Deutsche Börse-Aktie an.

Deutsche Börse veröffentlichte am 07.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 2,39 EUR. Im letzten Jahr hatte Deutsche Börse einen Gewinn von 2,08 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 22,99 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.436,50 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.168,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 23.04.2024 dürfte Deutsche Börse Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 29.04.2025 erwartet.

Experten taxieren den Deutsche Börse-Gewinn für das Jahr 2024 auf 10,12 EUR je Aktie.

