Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse gewinnt am Montagmittag an Fahrt

Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Börse-Papiere um 11:48 Uhr 3,5 Prozent. Kurzfristig markierte die Deutsche Börse-Aktie bei 176,50 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 169,35 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 244.231 Deutsche Börse-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 01.12.2022 auf bis zu 180,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,36 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.06.2022 bei 148,15 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 18,63 Prozent könnte die Deutsche Börse-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 191,90 EUR.

Deutsche Börse veröffentlichte am 08.02.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 2,08 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Börse 1,64 EUR je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Deutsche Börse im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,95 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.168,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 934,80 EUR in den Büchern gestanden.

Deutsche Börse wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 26.04.2023 vorlegen. Die Veröffentlichung der Deutsche Börse-Ergebnisse für Q1 2024 erwarten Experten am 24.04.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Börse einen Gewinn von 9,28 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com