Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Mittwochmittag nahe Vortagesniveau

Kurs der Deutsche Börse

Die Aktie von Deutsche Börse hat am Mittwochmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Wert von 185,70 EUR bewegte sich die Deutsche Börse-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Werte in diesem Artikel

Die Deutsche Börse-Aktie bewegte sich um 11:48 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 185,70 EUR. Die Deutsche Börse-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 185,90 EUR aus. Das Tagestief markierte die Deutsche Börse-Aktie bei 185,10 EUR. Bei 185,15 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 28.870 Deutsche Börse-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 29.02.2024 auf bis zu 194,55 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 4,77 Prozent Plus fehlen der Deutsche Börse-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 20.10.2023 Kursverluste bis auf 152,60 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Deutsche Börse-Aktie liegt somit 21,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 3,60 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,78 EUR je Deutsche Börse-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Deutsche Börse-Aktie bei 202,44 EUR.

Am 07.02.2024 hat Deutsche Börse die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,39 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Börse 2,08 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Deutsche Börse in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,99 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.436,50 EUR im Vergleich zu 1.168,00 EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Deutsche Börse wird am 23.04.2024 gerechnet. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 29.04.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Börse einen Gewinn von 10,11 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Börse-Aktie

Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 liegt zum Ende des Freitagshandels im Plus

Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 nachmittags mit positivem Vorzeichen

Handel in Europa: Euro STOXX 50 verliert letztendlich