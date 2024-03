Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Mittwochvormittag mit kaum veränderter Tendenz

Deutsche Börse im Fokus

Die Aktie von Deutsche Börse zeigt sich am Mittwochvormittag ohne große Bewegung. Die Deutsche Börse-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 185,60 EUR.

Die Deutsche Börse-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:05 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 185,60 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Deutsche Börse-Aktie bei 185,60 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Deutsche Börse-Aktie bis auf 185,10 EUR. Bei 185,15 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 3.150 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer.

Am 29.02.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 194,55 EUR an. Der derzeitige Kurs der Deutsche Börse-Aktie liegt somit 4,60 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.10.2023 bei 152,60 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,78 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Deutsche Börse-Aktionäre betrug im Jahr 2022 3,60 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,78 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 202,44 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Börse am 07.02.2024. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,39 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,08 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 1.436,50 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 22,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.168,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 23.04.2024 terminiert. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von Deutsche Börse rechnen Experten am 29.04.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 10,11 EUR je Aktie belaufen.

