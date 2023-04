Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Donnerstagvormittag nahezu unbewegt

Im XETRA-Handel kam die Deutsche Börse-Aktie um 09:06 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 180,45 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Deutsche Börse-Aktie bisher bei 180,75 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Deutsche Börse-Aktie bis auf 179,30 EUR. Bei 179,40 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 15.453 Deutsche Börse-Aktien umgesetzt.

Bei 184,40 EUR markierte der Titel am 12.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,14 Prozent könnte die Deutsche Börse-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.06.2022 (148,15 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Börse-Aktie derzeit noch 21,80 Prozent Luft nach unten.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 192,10 EUR für die Deutsche Börse-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Börse am 08.02.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,08 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Börse 1,64 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 24,95 Prozent auf 1.168,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 934,80 EUR in den Büchern gestanden.

Deutsche Börse dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2023 voraussichtlich am 26.04.2023 präsentieren. Experten kalkulieren am 24.04.2024 mit der Veröffentlichung der Q1 2024-Bilanz von Deutsche Börse.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Börse im Jahr 2023 9,38 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Deutsche Börse