Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Freitagnachmittag in Grün

Die Deutsche Börse-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 20.05.2022 16:22:00 Uhr 1,8 Prozent im Plus bei 162,05 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Deutsche Börse-Aktie bei 162,10 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 160,90 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 286.883 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 169,95 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (26.04.2022). Derzeit notiert die Deutsche Börse-Aktie damit 4,65 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.06.2021 (132,65 EUR). Abschläge von 22,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten bewerten die Deutsche Börse-Aktie im Durchschnitt mit 173,52 EUR.

Deutsche Börse ließ sich am 25.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,40 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Börse 1,81 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.187,60 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 38,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 855,10 EUR in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 26.07.2022 dürfte Deutsche Börse Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren. Am 26.07.2023 wird Deutsche Börse schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2023 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Börse ein EPS in Höhe von 8,27 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

