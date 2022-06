Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Nachmittag mit stabiler Tendenz

Im XETRA-Handel kam die Deutsche Börse-Aktie um 20.06.2022 16:22:00 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 154,00 EUR. Die Deutsche Börse-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 155,10 EUR aus. Die Deutsche Börse-Aktie gab in der Spitze bis auf 151,95 EUR nach. Bei 154,30 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 102.639 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer.

Bei 169,95 EUR markierte der Titel am 26.04.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 9,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.03.2022 bei 135,80 EUR. Derzeit notiert die Deutsche Börse-Aktie damit 13,40 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Deutsche Börse-Aktie bei 173,35 EUR.

Deutsche Börse gewährte am 25.04.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 2,40 EUR gegenüber 1,81 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Deutsche Börse im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,15 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.061,60 EUR. Im Vorjahresviertel waren 855,10 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2022 dürfte Deutsche Börse am 26.07.2022 präsentieren. Die Q2 2023-Finanzergebnisse könnte Deutsche Börse möglicherweise am 26.07.2023 präsentieren.

Experten taxieren den Deutsche Börse-Gewinn für das Jahr 2023 auf 8,32 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Börse-Aktie

CureVac-Aktie, BioNTech-Aktie & Co: Diese Gründe sprechen für eine Aktienplatzierung im Ausland

Deutsche Börse-Aktie profitiert: Warburg mit Kaufempfehlung für Deutsche Börse-Titel

Deutsche Börse-Aktie verliert: Kappungsgrenze im DAX weiterhin unverändert

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Börse AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Börse AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Börse AG

Bildquellen: Deutsche Börse