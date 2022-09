Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Deutsche Börse-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr 1,7 Prozent im Minus bei 168,70 EUR. Bei 168,60 EUR markierte die Deutsche Börse-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 173,60 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Börse-Aktien beläuft sich auf 121.632 Stück.

Am 09.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 175,90 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Börse-Aktie derzeit noch 4,09 Prozent Luft nach oben. Bei 135,80 EUR fiel das Papier am 08.03.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,23 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Börse-Aktie.

Experten gaben als mittleres Kursziel 180,18 EUR an.

Am 26.07.2022 hat Deutsche Börse die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,98 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Börse 1,79 EUR je Aktie verdient. Deutsche Börse hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.017,80 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 15,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 881,70 EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 19.10.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von Deutsche Börse veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 30.10.2023 mit der Veröffentlichung der Q3 2023-Bilanz von Deutsche Börse.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 7,84 EUR je Deutsche Börse-Aktie.

