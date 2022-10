Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse verliert am Nachmittag

Um 04:22 Uhr fiel die Deutsche Börse-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 3,6 Prozent auf 157,40 EUR ab. In der Spitze büßte die Deutsche Börse-Aktie bis auf 155,40 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 161,75 EUR. Zuletzt wechselten 459.753 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (175,90 EUR) erklomm das Papier am 09.08.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,52 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.03.2022 gab der Anteilsschein bis auf 135,80 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 15,91 Prozent könnte die Deutsche Börse-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten bewerten die Deutsche Börse-Aktie im Durchschnitt mit 183,18 EUR.

Am 26.07.2022 hat Deutsche Börse die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,98 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,79 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15,44 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.017,80 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 881,70 EUR in den Büchern gestanden.

Am 15.02.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q3 2023-Kennzahlen am 30.10.2023.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Börse einen Gewinn von 7,95 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

