Deutsche Börse Aktie News: Anleger greifen bei Deutsche Börse am Vormittag zu

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Deutsche Börse. Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Börse nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 181,60 EUR.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Deutsche Börse zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 181,60 EUR. Die Deutsche Börse-Aktie zog in der Spitze bis auf 181,80 EUR an. Bei 181,35 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 5.948 Deutsche Börse-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 25.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 186,35 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,62 Prozent könnte die Deutsche Börse-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 19.10.2023 bei 152,60 EUR. Derzeit notiert die Deutsche Börse-Aktie damit 19,00 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 197,09 EUR.

Deutsche Börse veröffentlichte am 18.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,28 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,15 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,00 Prozent auf 1.188,30 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.090,20 EUR erwirtschaftet worden.

Deutsche Börse wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 07.02.2024 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 9,58 EUR je Aktie belaufen.

