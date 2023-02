Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Dienstagnachmittag tiefer

Die Deutsche Börse-Aktie wies um 04:07 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 170,05 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Deutsche Börse-Aktie bis auf 165,40 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 167,80 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 302.284 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer.

Am 01.12.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 180,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Börse-Aktie somit 5,53 Prozent niedriger. Am 08.03.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 135,80 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Börse-Aktie 25,22 Prozent sinken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 187,67 EUR.

Am 08.02.2023 hat Deutsche Börse die Kennzahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,08 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,64 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.168,00 EUR – ein Plus von 24,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Börse 934,80 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 26.04.2023 werden die Q1 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz auf den 24.04.2024.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Börse im Jahr 2023 9,23 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

