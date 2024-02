Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Mittag im Minus

Notierung im Fokus

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Deutsche Börse-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 187,20 EUR abwärts.

Der Deutsche Börse-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:47 Uhr verlor das Papier 0,9 Prozent auf 187,20 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Deutsche Börse-Aktie bis auf 186,80 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 188,65 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Börse-Aktien beläuft sich auf 63.289 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 190,65 EUR erreichte der Titel am 22.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Börse-Aktie derzeit noch 1,84 Prozent Luft nach oben. Am 20.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 152,60 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Börse-Aktie 18,48 Prozent sinken.

Nach 3,60 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,78 EUR je Deutsche Börse-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 202,64 EUR für die Deutsche Börse-Aktie.

Deutsche Börse veröffentlichte am 07.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 2,39 EUR gegenüber 2,08 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.436,50 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 22,99 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Deutsche Börse einen Umsatz von 1.168,00 EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 23.04.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Deutsche Börse-Anleger Experten zufolge am 29.04.2025 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Börse im Jahr 2024 10,12 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

