Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse verliert am Freitagnachmittag

Notierung im Fokus

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 244,40 EUR.

Werte in diesem Artikel

Der Deutsche Börse-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 1,2 Prozent auf 244,40 EUR. Bei 243,70 EUR markierte die Deutsche Börse-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 248,10 EUR. Zuletzt wechselten 237.253 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer.

Am 19.02.2025 markierte das Papier bei 250,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 2,54 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 175,90 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,03 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Deutsche Börse-Aktionäre betrug im Jahr 2023 3,80 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,22 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Deutsche Börse-Aktie bei 234,33 EUR.

Am 17.02.2020 hat Deutsche Börse in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2019 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,16 EUR gegenüber 1,16 EUR im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Deutsche Börse mit einem Umsatz von insgesamt 855,30 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 855,30 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Börse im Jahr 2025 11,14 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Börse-Aktie

DAX 40-Papier Deutsche Börse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Deutsche Börse-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

DAX aktuell: DAX zeigt sich schlussendlich schwächer

Schwacher Handel: LUS-DAX notiert letztendlich im Minus