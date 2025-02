Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Vormittag mit Abschlägen

Blick auf Deutsche Börse-Kurs

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Deutsche Börse-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 246,20 EUR.

Die Deutsche Börse-Aktie wies um 09:07 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 246,20 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Deutsche Börse-Aktie bis auf 246,20 EUR. Bei 248,10 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 7.804 Deutsche Börse-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 250,60 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,79 Prozent. Am 30.05.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 175,90 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Deutsche Börse-Aktie damit 39,97 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Deutsche Börse-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,80 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,22 EUR aus. Analysten bewerten die Deutsche Börse-Aktie im Durchschnitt mit 232,44 EUR.

Deutsche Börse ließ sich am 17.02.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,16 EUR, nach 1,16 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 855,30 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 855,30 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,14 EUR je Deutsche Börse-Aktie belaufen.

