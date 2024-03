Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse tendiert am Nachmittag nordwärts

Notierung im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Deutsche Börse. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 185,40 EUR zu.

Um 15:51 Uhr konnte die Aktie von Deutsche Börse zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 185,40 EUR. Die Deutsche Börse-Aktie zog in der Spitze bis auf 186,70 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 186,05 EUR. Der Tagesumsatz der Deutsche Börse-Aktie belief sich zuletzt auf 136.279 Aktien.

Am 29.02.2024 markierte das Papier bei 194,55 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Börse-Aktie derzeit noch 4,94 Prozent Luft nach oben. Am 20.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 152,60 EUR ab. Abschläge von 17,69 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2022 3,60 EUR an Deutsche Börse-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,78 EUR aus. Analysten bewerten die Deutsche Börse-Aktie im Durchschnitt mit 202,44 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Börse am 07.02.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,39 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Börse 2,08 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.436,50 EUR – ein Plus von 22,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Börse 1.168,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 23.04.2024 dürfte Deutsche Börse Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 29.04.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Deutsche Börse-Gewinn in Höhe von 10,11 EUR je Aktie aus.

