Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Nachmittag freundlich

Um 15:52 Uhr wies die Deutsche Börse-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 184,45 EUR nach oben. Im Tageshoch stieg die Deutsche Börse-Aktie bis auf 184,50 EUR. Bei 181,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 177.892 Deutsche Börse-Aktien.

Am 21.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 184,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,03 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 148,15 EUR ab. Abschläge von 24,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Börse-Aktie wird bei 192,10 EUR angegeben.

Deutsche Börse gewährte am 08.02.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,08 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,64 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 24,95 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.168,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 934,80 EUR ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2023 dürfte Deutsche Börse am 26.04.2023 präsentieren. Am 24.04.2024 wird Deutsche Börse schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Börse-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 9,36 EUR fest.

