Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Nachmittag im Aufwind

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Deutsche Börse-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 184,10 EUR zu.

Die Aktie legte um 15:51 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 184,10 EUR zu. Bei 184,65 EUR markierte die Deutsche Börse-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 183,30 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Börse-Aktien beläuft sich auf 62.891 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 194,55 EUR. Dieser Kurs wurde am 29.02.2024 erreicht. Gewinne von 5,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.10.2023 bei 152,60 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,11 Prozent.

Deutsche Börse-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 3,80 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,96 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 203,00 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Börse am 17.02.2020. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,16 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,16 EUR je Aktie in den Büchern standen. Mit einem Umsatz von 855,30 Mio. EUR, gegenüber 855,30 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Deutsche Börse am 24.07.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 29.07.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 10,17 EUR je Aktie in den Deutsche Börse-Büchern.

