Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse verzeichnet am Vormittag Verluste

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Deutsche Börse. Zuletzt fiel die Deutsche Börse-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 183,55 EUR ab.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 183,55 EUR. Im Tief verlor die Deutsche Börse-Aktie bis auf 183,25 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 183,30 EUR. Zuletzt wechselten 3.330 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 194,55 EUR. Dieser Kurs wurde am 29.02.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Deutsche Börse-Aktie liegt somit 5,65 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 152,60 EUR am 20.10.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Börse-Aktie derzeit noch 16,86 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2023 3,80 EUR an Deutsche Börse-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,96 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 203,00 EUR für die Deutsche Börse-Aktie.

Deutsche Börse ließ sich am 17.02.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 1,16 EUR gegenüber 1,16 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Deutsche Börse in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 855,30 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 855,30 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 24.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Deutsche Börse rechnen Experten am 29.07.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,17 EUR je Deutsche Börse-Aktie belaufen.

