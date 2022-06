Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse zeigt sich am Vormittag fester

Um 21.06.2022 09:22:00 Uhr wies die Deutsche Börse-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 155,50 EUR nach oben. Die Deutsche Börse-Aktie zog in der Spitze bis auf 155,50 EUR an. Bei 155,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 5.938 Deutsche Börse-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 169,95 EUR. Dieser Kurs wurde am 26.04.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der Deutsche Börse-Aktie liegt somit 8,50 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.03.2022 (135,80 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Börse-Aktie derzeit noch 14,51 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 172,35 EUR je Deutsche Börse-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Börse am 25.04.2022 vor. Das EPS lag bei 2,40 EUR. Im letzten Jahr hatte Deutsche Börse einen Gewinn von 1,81 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite standen 1.061,60 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 855,10 EUR umgesetzt.

Deutsche Börse wird die nächste Bilanz für Q2 2022 voraussichtlich am 26.07.2022 vorlegen. Am 26.07.2023 wird Deutsche Börse schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2023 präsentieren.

In der Deutsche Börse-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 8,32 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Börse-Aktie

CureVac-Aktie, BioNTech-Aktie & Co: Diese Gründe sprechen für eine Aktienplatzierung im Ausland

Deutsche Börse-Aktie profitiert: Warburg mit Kaufempfehlung für Deutsche Börse-Titel

Deutsche Börse-Aktie verliert: Kappungsgrenze im DAX weiterhin unverändert

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Börse AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Börse AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Börse AG

Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com