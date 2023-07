Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse verteidigt am Freitagnachmittag Tendenz

Notierung im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von Deutsche Börse. Im XETRA-Handel kam die Deutsche Börse-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 167,20 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 15:53 Uhr bei der Deutsche Börse-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 167,20 EUR. Die Deutsche Börse-Aktie zog in der Spitze bis auf 168,30 EUR an. Die höchsten Verluste verbuchte die Deutsche Börse-Aktie bis auf 166,45 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 167,85 EUR. Von der Deutsche Börse-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 154.136 Stück gehandelt.

Am 25.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 186,35 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Börse-Aktie somit 10,28 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.10.2022 bei 154,95 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,33 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Börse-Aktie.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 194,27 EUR für die Deutsche Börse-Aktie.

Am 26.04.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,70 EUR, nach 2,40 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15,98 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.231,20 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.061,60 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Deutsche Börse am 25.07.2023 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von Deutsche Börse rechnen Experten am 24.07.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,49 EUR je Deutsche Börse-Aktie belaufen.

