Deutsche Börse Aktie News: Investoren trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von Deutsche Börse

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Deutsche Börse-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 162,00 EUR.

Die Deutsche Börse-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 162,00 EUR abwärts. Bei 162,00 EUR markierte die Deutsche Börse-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 162,65 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 75.747 Deutsche Börse-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 186,35 EUR erreichte der Titel am 25.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 15,03 Prozent Plus fehlen der Deutsche Börse-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 22.10.2022 auf bis zu 154,95 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,35 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gaben als mittleres Kursziel 191,50 EUR an.

Deutsche Börse gewährte am 26.07.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,52 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,98 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 1.220,60 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.017,80 EUR umgesetzt.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Deutsche Börse wird am 18.10.2023 gerechnet. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 28.10.2024 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 9,62 EUR je Aktie belaufen.

