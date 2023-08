Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse tendiert am Vormittag seitwärts

Deutsche Börse im Blick

Die Aktie von Deutsche Börse zeigt am Montagvormittag wenig Änderung. Die Deutsche Börse-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 162,80 EUR.

Die Deutsche Börse-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr bei 162,80 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Kurzfristig markierte die Deutsche Börse-Aktie bei 163,00 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die Deutsche Börse-Aktie gab in der Spitze bis auf 162,35 EUR nach. Bei 162,65 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Deutsche Börse-Aktie belief sich zuletzt auf 5.880 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (186,35 EUR) erklomm das Papier am 25.04.2023. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Börse-Aktie somit 12,64 Prozent niedriger. Bei 154,95 EUR erreichte der Anteilsschein am 22.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Deutsche Börse-Aktie liegt somit 5,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 191,50 EUR für die Deutsche Börse-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Börse am 26.07.2023 vor. Das EPS wurde auf 2,52 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,98 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.220,60 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 19,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.017,80 EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 18.10.2023 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 28.10.2024.

Experten taxieren den Deutsche Börse-Gewinn für das Jahr 2023 auf 9,62 EUR je Aktie.

