Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie verlor um 09:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 168,25 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Deutsche Börse-Aktie bisher bei 167,85 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 168,40 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 8.224 Deutsche Börse-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 175,90 EUR erreichte der Titel am 09.08.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,35 Prozent. Am 08.03.2022 gab der Anteilsschein bis auf 135,80 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Börse-Aktie mit einem Verlust von 23,90 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Börse-Aktie wird bei 180,18 EUR angegeben.

Deutsche Börse veröffentlichte am 26.07.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,98 EUR, nach 1,79 EUR im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Deutsche Börse in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,44 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.017,80 EUR im Vergleich zu 881,70 EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 19.10.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Deutsche Börse dürfte die Q3 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 30.10.2023 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Börse im Jahr 2022 7,88 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

