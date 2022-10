Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse schiebt sich am Freitagmittag vor

Die Aktie notierte um 12:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 157,45 EUR zu. Bei 158,25 EUR erreichte die Deutsche Börse-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 156,05 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Deutsche Börse-Aktie belief sich zuletzt auf 128.830 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 09.08.2022 auf bis zu 175,90 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 10,49 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 135,80 EUR am 08.03.2022. Derzeit notiert die Deutsche Börse-Aktie damit 15,94 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gaben als mittleres Kursziel 182,93 EUR an.

Am 19.10.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,15 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Börse 1,74 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 30,11 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.090,20 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 837,90 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.02.2023 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 30.10.2023 mit der Veröffentlichung der Q3 2023-Bilanz von Deutsche Börse.

Experten taxieren den Deutsche Börse-Gewinn für das Jahr 2022 auf 7,97 EUR je Aktie.

