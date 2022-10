Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Vormittag mit Verlusten

Um 09:22 Uhr fiel die Deutsche Börse-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 155,40 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Deutsche Börse-Aktie bis auf 154,95 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 156,05 EUR. Von der Deutsche Börse-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 11.143 Stück gehandelt.

Am 09.08.2022 erreichte der Anteilsschein mit 175,90 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Börse-Aktie 11,65 Prozent zulegen. Am 08.03.2022 gab der Anteilsschein bis auf 135,80 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Deutsche Börse-Aktie ist somit 14,43 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 182,93 EUR für die Deutsche Börse-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Börse am 19.10.2022 vor. Das EPS wurde auf 2,15 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Börse 1,74 EUR je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat Deutsche Börse mit einem Umsatz von insgesamt 1.090,20 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 837,90 EUR erwirtschaftet worden waren, um 30,11 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 15.02.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 30.10.2023 dürfte Deutsche Börse die Q3 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 7,97 EUR je Deutsche Börse-Aktie.

